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Mersin'de 6 Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

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Mersin'de 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çaldığı 3 motosiklet de sahiplerine teslim edildi.

Mersin'de 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen şüpheli, son işinde kameralar tarafından görüntülenerek polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde kentte meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kameralardan tespit ettiği şüpheli D.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

6 motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu belirlenen zanlının çaldığı 3 motosiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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