Mersin'de 580 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 580 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir şahsın Adıyaman'dan Mersin'e sahte bandrollü kıyılmış tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tütün yüklü kamyonu Tarsus ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 580 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü - MERSİN