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Mersin'de 580 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de 580 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığıyla ilgili yaptıkları çalışmada 580 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 580 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir şahsın Adıyaman'dan Mersin'e sahte bandrollü kıyılmış tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tütün yüklü kamyonu Tarsus ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 580 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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