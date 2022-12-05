Mersin'de 53 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 53 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 53 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Çamlıyayla ilçesi Çayırekinliği Mahallesi'nde içki imalatı yapan 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 53 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çamlıyayla Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mersin'de 53 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.