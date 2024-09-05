Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 52 Kişi Hapis Cezasıyla Aranan Şahıslar Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 52 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel mersin Suç

2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış

 Narin Güran'dan 16 gündür haber yok! Özel ekip 12 dakikalık sırrın peşinde

Ekipler, 12 dakikalık sırrın peşinde

 Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

Akaryakıtta büyük indirim
Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu

Sisi'nin gelişi gibi gidişi de olay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 EYLÜL TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ...
title