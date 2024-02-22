Mersin'de 500 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 500 bin adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Toroslar ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak sigara ticareti yaptı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi şüpheli yakalandı.Yapılan aramda ise 310 bin adeti boş toplam 500 bin adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN