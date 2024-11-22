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Mersin'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 ton kaçak tütün ele geçirdi. Şüpheli, Adana'dan İstanbul'a sahte bandrollü tütün sevkiyatı yaparken yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın Adana'dan İstanbul'a sahte bandrollü kıyılmış tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahsın kullandığı kamyonu belirleyerek Tarsus ilçesinde durdurdu. Şüpheli yakalanırken araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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