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Mersin'de 474 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de 474 Aranan Şahıs Yakalandı
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Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 474 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Mersin'de aranan 474 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezalı bulunan 474 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde dolandırıcılık, yaralama, yağma, hırsızlık, kasten öldürme ve cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 474 aranan şahıs yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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