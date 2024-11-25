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Mersin'de 455 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de 455 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarma ekipleri, bir şahsın Adıyaman'dan getirdiği 455 kilogram kaçak tütünü piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'de jandarma ekipleri, bir araçta 455 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda bir şahsın Adıyaman'dan getirdiği kaçak tütünü Mersin'in Tarsus ilçesinde piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şahsın kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Araçta ele geçirilen 455 kilogram kaçak tütüne el koyan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı da gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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