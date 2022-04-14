Mersin'de bin makaron ve 40 kilo tütün ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada, 418 bin makaron ile 40 kilo tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ve Tarsus ilçelerinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 418 bin adet makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet makaron doldurma makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa