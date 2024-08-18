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Mersin'de 40 Metrelik Su Kuyusuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, açtıkları su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de bir kişi açtıkları yaklaşık 40 metrelik su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Dağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kazdıkları su kuyusunda çalışma yapan işçilerden 30 yaşındaki Eray Yıldırım ayağı calaskaya takılarak düştü. Yaklaşık 40 metrelik su kuyusuna düşen Yıldırım'ın kurtarılması için arkadaşları çalışma yaparken durum jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Şahsı arkadaşları ve çevre sakinleri kuyudan çıkardı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarmanın olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Erdemli mersin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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