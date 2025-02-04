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Mersin'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Mersin'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmayan olayda, dairede hasar meydana geldi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde hasar meydana hale geldi.

Alınan bilgiye göre, yangın Güneykent Mahallesi 94014 Sokak'ta meydana geldi. M.B isimli vatandaşa ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen Toroslar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairede hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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