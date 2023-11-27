Mersin'de 38 Aranan Şüpheli Gözaltına Alındı

MERSİN'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranan 38 şüphelinin adresini belirleyen polis, 62 ekip ve 220 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)