Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Abdullah Zeydan'a hapis cezası
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Mersin'de 37 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Mersin'de 37 Hükümlü Cezaevine Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de son bir hafta içinde çeşitli suçlardan aranan 37 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı, yakalama kararı bulunan 663 şahsı yakaladı.

Mersin'de son 1 haftada farklı suçlardan aranan 37 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan veya kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda aranan 663 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin cinayet suçundan 21 ile 28 yıl, 3'ünün uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası olduğu, 1'inin ise hırsızlık, basit yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 15 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Jandarmada ve adliyede işlemleri tamamlanan 663 şahıstan 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
img

Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
img

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.