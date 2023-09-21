Mersin'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir oto yıkamacıda yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan bir kişi gözaltına alındı.