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Mersin'de 3 Gündür Habersiz Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu

Mersin'de 3 Gündür Habersiz Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Şemsettin Turan'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Yapılan ihbar sonrası eve giren sağlık ekipleri, Turan'ı cansız halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Olay, Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 2907 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Şemsettin Turan'dan (64) yakınları 3 gündür haber alamadı. Komşuları ve yakınlarının ihbarı üzerine eve çağrılan itfaiye ekipleri ikinci kata merdivenle çıktı. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. İçeriye giren sağlık ekipleri Şemsettin Turan'ı yerde cansız halde buldu.

Turan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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