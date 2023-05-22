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Mersin'de 3 buçuk milyon liralık 'top' dolandırıcılığı polise takıldı

Mersin'de 3 buçuk milyon liralık 'top' dolandırıcılığı polise takıldı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira değerindeki futbol ve voleybol topu dolandırıcılığı polise takıldı.

Mersin'de piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira değerindeki futbol ve voleybol topu dolandırıcılığı polise takıldı. Yapılan operasyonla malzemeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden müşteki M.K., Elazığ'da spor malzemeleri satışı yapan firmasının olduğunu, Pakistan'dan piyasa değeri 3 milyon 500 lira değerinde futbol ve voleybol topu satın aldığını, ürünlerinin gümrük işlemleri için Mersin'de bulunan bir gümrük müşavirliği firması sahibi U.Ş. isimli şahısla anlaştığını, şahsın ürünlerini Mersin Limanından çıkartıp, kendisine teslim etmediğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine birçok kamera kaydını inceleyen ekipler, ürünlerin ilk konulduğu depodan birkaç depoya aktarıldığını, son olarak Akdeniz ilçesi sınırlarında bir depoda saklandığını tespit etti. Belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken, şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan U.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan voleybol Futbol Mersin 3. Sayfa Haberler

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