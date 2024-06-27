Mersin'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Vali Pehlivan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Toroslar ilçesinde saat 23.37'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Deprem nedeniyle tespit edilen, 112 Acil Çağrı Merkezimize, AFAD'a veya güvenlik birimlerimize ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Bu arada deprem sonrası vatandaşlar sokaklara indi, kimi vatandaşlar da yakınlarını arayarak durumlarını öğrenmeye çalıştı. - MERSİN