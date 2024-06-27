Mersin'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Mersin Toroslar'da 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle korkup sokaklara indi.
Mersin'de 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.
Mersin Toroslar'da 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Deprem yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Vatandaşlar korktu
Deprem nedeniyle Mersin'de vatandaşlar korkup sokaklara indi. - MERSİN