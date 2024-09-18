Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 262 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda 262 kilo metamfetamin ele geçirirken, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 262 kilo metamfetamin ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e gelen bir tırda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine tır durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle tırda ve dorsesinde yapılan aramada yükler içerisine gizlenmiş vaziyette 262 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü mersin

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

Adli tıp uzmanından olay iddia: Dişleri tek tek sökülmüş olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr)
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });