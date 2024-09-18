Mersin'de 262 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 262 kilo metamfetamin ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparak Mersin'e gelen bir tırda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine tır durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle tırda ve dorsesinde yapılan aramada yükler içerisine gizlenmiş vaziyette 262 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - MERSİN