Mersin'de 22 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada 22 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin bilgisine ulaştı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise emniyete götürüldü.

Mersin'de bir tırda 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada 22 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uyuşturucunun bir tırla kentte getirileceğini tespit etti. Belirlenen tırı takibe alan ekipler, uygulama noktasında durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin katıldığı aramada tırın dorse bölümünde 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.P., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.