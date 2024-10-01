Mersin'de 2 Yaşındaki Çocuk Boğuldu
Bozyazı ilçesinde, iskeleden denize düşen 2 yaşındaki Mehmet Ege S., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, iskeleden denize düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesindeki yazlık bir sitenin önündeki iskelede oynayan 2 yaşındaki Mehmet Ege S., denize düştü. Çevredekilerin fark etmesiyle denizden çıkarılarak ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN