Mersin'de 2 kişi silahla yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı olayda, 2 kişi silahla yaralandı. İlk olayda bir kişi tüfekle omzundan vurulurken, diğer olayda ise bir kişi yorgun mermi düşmesi sonucu kalçasından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı olayda, 2 kişi silahla yaralandı.

İlk olay ilçeye bağlı Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan Harun D., daha önce kavga ettiği kişi tarafından tüfekle omzundan vuruldu. Yaralanan Harun D. kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Olaydan sonra firar eden şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

İkinci olay ise Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Üçer (57) evinin balkonunda yattığı sırada kalça kısmında bir yanma ile uyandı. Kalçasını kontrol eden Mehmet Üçer'in yorgun mermi düşmesi sonucu yaralandığını tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Üçer'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN