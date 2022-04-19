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Son Dakika | Mersin'de iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Mersin'de iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.C.'nin (23) kullandığı 33 BKC 83 plakalı kamyonet, Yeşil Mahalle D-400 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç, Raşit Yüce'nin (58) kullandığı 34 LA 4606 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Yüce'nin yanında yolcu olarak bulunan T.F. (58) ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Raşit Yüce hayatını kaybederken, 2 yaralının tedavisi sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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