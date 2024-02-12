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Mersin'de 16 şahıs tutuklandı

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Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada aralarında 11 yıldan 27 yıla kadar hapis cezaları da olan 16 şahıs yakalanıp tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada aralarında 11 yıldan 27 yıla kadar hapis cezaları da olan 16 şahıs yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisin de operasyonlar yapıldı. Aranan 388 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 27 yıl 1 ay 7 gün, 'Uyuşturucu Ticareti Yapma' suçundan 21 yıl 8 ay, 'Silahla Yağma' suçundan 26 yıl 5 ay 45 gün ile 4 ayrı suç dosyasından 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlülerinde olduğu öğrenildi.

Yakalanan 388 şahıs hakkında gerekli adli işlem yapılırken, 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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