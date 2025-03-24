Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayının aslı başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler

Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de jandarma ekipleri, 44 soruşturma dosyası bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.G.'yi yakaladı. Jandarma Suç Araştırma Timi, şahsın saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi.

Mersin'de jandarma ekipleri 44 soruşturma dosyası bulunan, 13 ayrı suç ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hapis cezasıyla aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Dolandırıcılık' suçları başta olmak üzere hakkında 44 soruşturma dosyası bulunan, 13 ayrı suç ile 15 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olan H.G.'nin peşine düştü. Yakalanmamak için kendi evini kullanmayan şahsın saklanabileceği yerleri araştıran JASAT ekibi farklı bir adres tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, apartmanın zemin katında yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü H.G. cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title