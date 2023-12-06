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Mersin'de 14 Kilo Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de yapılan bir ev aramasında 14 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de bir evde yapılan aramada 14 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenlediği operasyonla şahsı gözaltına aldı. Adreste arama da yapan ekipler, 14 kilo 200 gram skunk ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Akdeniz Mersin Mahkeme Tutuklama Uyuşturucu Gözaltı 3. Sayfa Emlak Güncel Haberler

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