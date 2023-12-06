Mersin'de bir evde yapılan aramada 14 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 14 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de bir evde yapılan aramada 14 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenlediği operasyonla şahsı gözaltına aldı. Adreste arama da yapan ekipler, 14 kilo 200 gram skunk ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.