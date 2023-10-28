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Mersin'de 14 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve şüphelilere ait otomobilde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.