Mersin'de 14 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve şüphelilere ait otomobilde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait otomobilde 14 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa