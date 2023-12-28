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Mersin'de 11 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlünün 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 3 yıldır arandığı belirtildi.

Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde meydana gelen yağma olayı ile ilgili çalışma yapan ekipler, şüphelinin, hakkında 11 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü olduğunu belirledi. Şahsın kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 3 yıldır arandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tarsus Mersin Güvenlik Ceza Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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