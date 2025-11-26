Haberler

Mersin'de 1 Haftada 565 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de 1 Haftada 565 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Mersin'de yapılan operasyonlarda aranan 565 şahıs yakalandı, bunlardan 120'si kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi.

Mersin'de son 1 haftada yapılan operasyonlarda aranan 565 şahıs yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120'si cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda 565 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlardan bazılarının dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan 10 ile 39 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 120'si cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar hakkında ise gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, " Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, kamu düzeni ve asayişin temini için her türlü suç faaliyetinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
