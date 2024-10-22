Mersin Bozyazı'da Zeytinlik Alanında Yangın

Mersin'in Bozyazı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında iki metruk ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 2 metruk ev yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MERSİN