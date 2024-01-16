Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek, 30 yaralıya acil şifalar diledi. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Mersin- Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA