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Mersin Anamur'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin Anamur'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.H. (30) isimli şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli polisin yaptığı çalışmada yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan S.H.(30), tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan polis Göktaş Mahallesi'nde aracını durdurarak yakaladı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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