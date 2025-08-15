Mersin Anamur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Anamur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı vatandaşlar tahliye edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 15.45 sıralarında Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangının nedeniyle tebdir amaçlı Ovabaşı Mahallesi sakinleri tahliye edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin de desteğiyle yangın yayılımı düşürüldü. Daha sonra havadan yoğunlaşan ekiplerinde çabasıyla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı

Barajda sular çekilince bir tarih ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.