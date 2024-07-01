Mersin Anamur'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekipler müdahale etmeye başladı. Yangın, Kaşdişlen Mahallesi'nde sınırlarında meydana geldi ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar devam ediyor.
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahaleye etmeye başladı.
Yangın, ilçeye bağlı Kaşdişlen Mahallesi'nde sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazöz ve orman işçilerinin müdahale ettiği yangına havadan da helikopterler destek vermeye başladı.
Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - MERSİN