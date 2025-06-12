Mersin-Adana Otoyolunda Sürücü Tartışması Darbe ile Sonuçlandı

Mersin-Adana Otoyolunda Sürücü Tartışması Darbe ile Sonuçlandı
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Mersin-Adana otoyolunda iki sürücü arasında meydana gelen tartışma, bir sürücünün darbedilmesi ve baygınlık geçirmesi ile sonuçlandı. Olay yerinde su ile ayıltma girişimi yapıldı. Güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Mersin- Adana otoyolunda iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçtan indirilen bir sürücü önce darbedildi sonra su ile ayıltılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin sınırlarında Adana gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda iki sürücü tartıştı. Tartışmada önü kesilen bir araç durdurdularak sürücü indirildi. Sürücü, 4 kişinin bulunduğu yerde 2 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Darbedilen şahsın baygınlık geçirmesi üzerine, olay yerinde olanlardan biri su getirip ayıktırmaya çalıştı. Yaşanan anlar ise yoldan geçen başka araçtakiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler üzerine güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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