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Mersin-Adana Otoyolunda Otobüs Kazası

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Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen kazada bir otobüs ve 4 araç karıştı, 10 kişi hayatını kaybetti ve 39 kişi yaralandı. Kazaya ait otobüsün otogardan çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin- Adana otoyolunda biri otobüs 4 aracın karıştığı, 10 kişinin hayatını kaybettiği 39 kişinin yaralandığı kazaya ait Diyarbakır'dan çıkan otobüsün otogardan çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkıp Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayarak devrilip karşı şeride geçti. Pikap, kamyon, otomobil ve devrilen otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Otogardan çıkış görüntüsü ortaya çıktı

Mersin-Adana otoyolunda seyir halinde olan ve Tarsus ilçesinde devrilen otobüsün Diyarbakır Şehirlerarası otogarından hareket ettiği ve yolcuların otobüse bindiği görüntüler ortaya çıktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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