Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin 3. sayfa haberleri | Mersin polisi muhtarlarla buluşuyor

3. Sayfa Haberleri

Mersin 3. sayfa haberleri | Mersin polisi muhtarlarla buluşuyor

Mersin bölgesinden gelen habere göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan muhtarla buluşmaya devam ediyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan muhtarla buluşmaya devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ve beraberindeler, Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği sorumluluk alanında bulunan mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluşarak istek, öneri ve talepleri dinledi. Muhtarlar sıra ile söz alarak özellikle parklara kamera sistemi, okul önleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlere hız kesici çakılı kasis ve trafik levhalarının konulmasını istedi.

Toplantıyla ilgili konuşan Müdür Abubekir Fil, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla teşkilatın 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu, mahallede meydana gelen her türlü sorun ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezini ve ilgili birimlerin aranabileceği ve görevli ekiplerin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğu yönünde bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Muhtarların istek, öneri ve taleplerinin de ilgili kurumlara yazılı olarak bildirildiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Toroslar Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title