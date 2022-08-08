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Mersin 3. sayfa haberleri... Mersin'de "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

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Mersin 3. sayfa haberleri... Mersin'de 'Temizleme 2' operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Mersin haberi: Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan "Temizleme 2" operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos'un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T. isimli şüphelileri belirleyen ekipler, operasyon için 5 Ağustos'ta sabah düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şahısların 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Mersin PKK 3. Sayfa Haberler

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