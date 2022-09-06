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Mersin 3. sayfa haberleri | Mersin'de bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Mersin 3. sayfa haberleri | Mersin'de bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin haberi: Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir araçta bin 240 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir araçta bin 240 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kaçakçılık, tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde bir aracı durduran polisin yaptığı arama neticesinde bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, araçta bulunan şüpheliler Y.Ş. ve B.Ş. hakkında yasal işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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