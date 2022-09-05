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Mersin 3. sayfa haberi... Tarsus'ta 2 ayrı olayda 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin 3. sayfa haberi... Tarsus'ta 2 ayrı olayda 3 kişi yaralandı

Mersin bölgesinden gelen habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı olayda 3 kişi silahla yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı olayda 3 kişi silahla yaralandı.

İlk olay Gazipaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.G. (18) ve M.G.(21) tartıştıkları bir kişi tarafından kavga etmeye başladılar. Kavganın büyümesi üzerine Y.G. ile M.G. olaydan kaçmaya çalışırken, kavga ettikleri kişi av tüfeğiyle rastgele ateş etti.

Sırtlarında yaralanan Y.G. ve M.G. olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 şahsın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci olay ise İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.C.(21) ve arkadaşı İ.D. adlı kişiyle mahalle içerisinde arabayla seyir ederken, daha önce kavga ettikleri bir kişi tarafından silahlı saldırısına uğradılar. Olay yerinde uzaklaşan ikiliden B.C. omuzundan yaralandı. kendi imkanlarıyla hastaneye giden B.C.'nin durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Her iki olayla ilgili polis çalışmasını sürdürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Tarsus Mersin kavga 3. Sayfa Haberler

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