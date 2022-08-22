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Mersin 3. sayfa haberi: Mersin polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Mersin 3. sayfa haberi: Mersin polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Mersin haberine göre Mersin polisi, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Mersin polisi, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, umuma açık yerlerde, park ve bahçelerde, pazar yerlerinde ve esnaflara yönelik olarak genel asayiş konuları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında 10 bin 402 vatandaşı bilgilendirerek, 8 bin 132 broşür dağıttı.

Özellikle telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyaran ekipler, hiçbir polis, savcı ve hakimin vatandaştan para istemeyeceğini dile getirdiler. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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