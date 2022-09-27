Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Mersin'de polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği tespit edildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

(Evren Doğru - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mezitli Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title