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Mersin 3. sayfa haberi: Mersin'de hastanede sahte morg görevlisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin 3. sayfa haberi: Mersin'de hastanede sahte morg görevlisi yakalandı

Mersin haber... Mersin'in Erdemli ilçesinde hastanede kendini sahte morg görevlisi başta olmak üzere çeşitli birimlerde çalışıyormuş gibi gösteren bir şahıs, güvenlik personeli tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hastanede kendini sahte morg görevlisi başta olmak üzere çeşitli birimlerde çalışıyormuş gibi gösteren bir şahıs, güvenlik personeli tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Şahsın hastanede çalışmanın nasıl olduğunu merak ettiği için böyle bir olaya karıştığı ileri sürüldü.

Olay, Erdemli Devlet Hastanesi'ne meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki A.C.D. kendine hastane çalışıyormuş süsü verdi. İlk önce kendini bir kurumdan görevlendirilmiş morg görevlisi gibi tanıttığı ileri sürülen şahsın bir süre morgda çalıştığı daha sonra hastanenin acil servisinde stajyer ve diğer kısımlarda ise hastane personeli gibi çalıştığı öğrenildi. Durumun diğer hastane personelleri tarafından fark edilmesi üzerine şahıs güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan A.C.D. polise teslim edildi.

Suç oluşturacak bir olaya karışmadığı belirlenen ve polis merkezine götürülen şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldığı belirtildi.

Şahsın hastanede çalışmanın nasıl olduğunu merak ettiği için böyle bir olaya karıştığı ileri sürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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