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Mersin 3. sayfa haberi: Mersin'de 959 bin adet makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Mersin 3. sayfa haberi: Mersin'de 959 bin adet makaron ele geçirildi

Mersin haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince,

gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünlerine yönelik yapılan çalışmada, Öğretmenler Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapıldı. Aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirilirken depo sahibi M.B. gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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