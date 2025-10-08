Haberler

Mermer Yüklü Tırın Kazası: Şans Eseri Yaralanan Yok

Afyonkarahisar'da bir mermer yüklü tır, kayarak bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Şuhut ilçesi Mahmutköyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmutköyü istikametinden Şuhut ilçe merkezi yönüne ilerleyen C.Ö. idaresindeki 20 APD 134 plakalı mermer yüklü tır, önünde seyreden ve tarım aracı olarak bilinen patpata çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Savrulan araç yağmurundan etkisi ile bir anda kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre kayan tır ardından yol kenarındaki akaryakıt istasyonun istinat duvarına çarparak durabildi. Güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
