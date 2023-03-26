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Mermer ocağında yüksekten düşen ekskavatör operatörü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Mermer ocağında yüksekten düşen ekskavatör operatörü hayatını kaybetti

Eskişehir'de mermer ocağında çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen ekskavatör operatörü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de mermer ocağında çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen ekskavatör operatörü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı İshakça köyü nüfusuna kayıtlı İsmet Başkut, ekskavatör operatörü olarak Eskişehir'de bir mermer ocağında çalıştığı sırada yüksekten düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan Başkut, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmet Başkut'un cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Başkut'un cenazesi, Cide'ye bağlı İshakça köyüne getirilerek kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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