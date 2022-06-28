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Mermer ocağında molozların altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mermer ocağında molozların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir mermer ocağında molozların kayması sebebiyle göçük meydana geldi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir mermer ocağında molozların kayması sebebiyle göçük meydana geldi. Molozların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Saraylar Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağında molozların kaymasıyla göçük meydana geldi. Molozların altında kalan Volkan Yaren (27), yapılan tüm kurtarma çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yaren'in çalıştığı mermer ocağında ekskavatör operatörü olarak görev yaptığı öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yaren'in cenazesi, Marmara Adası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Marmara 3. Sayfa Haberler

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