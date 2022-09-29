Mermer blok taşıdıkları inşaatın asansörüne düşen 2 işçi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da mermer blok taşıdıkları inşaatın asansör boşluğuna düşen iki işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılan işçiler tedavi altına alındı.

Olay, Alanya ilçesi, Sugözü Mahallesi D400 karayolu üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki işçi inşaata mermer blok taşımaya başladı. İsimleri öğrenilemeyen iki işçi, asansör boşluğunun olduğu kısma geldikleri sırada önce dengesini kaybeden işçilerden biri, ardından da mermer bloğun diğer ucunda bulunan işçi, blok mermer ile birlikte asansör boşluğuna düştü. O esnada olay yerinde bulunan inşaat bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iki işçiyi düştükleri asansör boşluğundan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan iki işçi sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.