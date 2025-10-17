Merkez Bankası Soruşturmasında 7 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, usulsüzlük iddialarıyla 7 şüpheliyi tutukladı. Yurt dışında olan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bazı şirketlerde usulsüzlükler ile mevzuata aykırı eylemler yapıldığı iddialarına ilişkin şüpheliler Emrah Ş., Baran A., Bora K., Mehmet Fatih D., Birol K., Osman A. ve Muhammed G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Yurt dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talep edildi. - İSTANBUL
